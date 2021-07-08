مدى: ارتفاع مبيعات نقاط البيع بالسعودية خلال يونيو لأكثر من 38 مليار ريال









كشفت الشبكة السعودية للمدفوعات "مدى"، اليوم الخميس، عن حجم وقيمة العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع شهر يونيو/ حزيران الماضي.









وأوضحت "مدى"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن قيمة عمليات نقاط البيع المنفذة خلال يونيو/ حزيران 2021 ارتفعت بنسبة 5% على أساس سنوي، مسجلة ما يزيد عن 38 مليار ريال، مقابل 37 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2020.





وقفز عدد عمليات نقاط البيع المنفذة خلال يونيو/ حزيران الماضي بنسبة 94% على أساس سنوي، إلى أكثر من 427 مليون عملية، مقابل 220 مليون عملية في الشهر ذاته من العام الماضي.





وتعتبر "مدى" هي الهوية الجديدة للشبكة السعودية للمدفوعات، والنسخة المطورة لخدمات الدفع الإلكتروني في المملكة، والذي جاء إطلاقها ليمنح أنظمة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات الدفع الإلكتروني على شبكة الإنترنت أبعاداً غير مسبوقة من المرونة والسرعة والأمان.





وتربط "مدى" الشبكة بين كافة أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع في جميع أنحاء المملكة بشبكة مدفوعات مركزية؛ تقوم بدورها بإعادة توجيه العمليات المالية المنفّذة بواسطتها، إلى الجهة المُصدِرة للبطاقة.



