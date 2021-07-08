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"بكامل ملابسها".. التحقيقات تكشف تفاصيل العثور على فتاة مجهولة الهوية بكرداسة

الخميس 08/يوليو/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، في واقعة العثور على جثة فتاة بترعة المنصورية بكرداسة، أن الفتاة بكامل ملابسها.

وافادت التحقيقات، أن الفتاة كانت ترتدي بنطال وبلوزة، وكانت ملقاه في ماسورة ترعة المنصورية، وأن احد حارسي المكان من اكتشف الجثة.

تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في العثور على جثة فتاة في عقدها الثاني من العمر بترعة المنصورية بكرداسة.

وطلبت النيابة، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة الفتاة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة ملقاة بترعة المنصورية في كرداسة. 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة فتاة تبلغ من العمر ما يقرب من 25 سنة، مجهولة الهوية. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة للمشرحة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

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