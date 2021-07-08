أحمد داوود ينشر صورة جديدة برفقة زوجته علا رشدي



نشر الفنان أحمد داوود صورة له برفقة زوجته وعلق قائلا:" إجازة سعيدة للجميع".



آخر أعمال الفنان احمد داوود هو "ولاد رزق2" بطولة احمد عز،عمرو يوسف،نسرين آمين،محمد ممدوح،غادة عادل،تأليف صلاح الجهيني إخراج طارق العريان









شارك الفنان أحمد داوود صورة مع زوجته الفنانة علا رشدي وذلك من خلال حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".