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أحمد داوود ينشر صورة جديدة برفقة زوجته علا رشدي

الخميس 08/يوليو/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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شارك الفنان أحمد داوود صورة مع زوجته الفنانة علا رشدي وذلك من خلال حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام".

نشر الفنان أحمد داوود صورة له برفقة زوجته وعلق قائلا:" إجازة سعيدة للجميع". 

آخر أعمال الفنان احمد داوود هو "ولاد رزق2" بطولة احمد عز،عمرو يوسف،نسرين آمين،محمد ممدوح،غادة عادل،تأليف صلاح الجهيني إخراج طارق العريان



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