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راموس بعد انضمامه إلى باريس: متشوق لبداية العمل

الخميس 08/يوليو/2021 - 06:01 م
راموس
راموس
وكالات
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أكد اللاعب الإسباني سيرجيو راموس، اليوم الخميس، بعد الإعلان رسمياً عن انضمامه لباريس سان جيرمان، أنه يعتقد أن بمقدوره تقديم "الخبرة والنضج'' للنادي الفرنسي، الذي وقع معه عقداً ينتهي في 30 يونيو 2023.

صرح قائد فريق ريال مدريد الإسباني السابق، في مقابلة قصيرة مع القناة التلفزيونية الخاصة بالنادي الباريسي: "أنا أحب العمل، أكون في مستوى ثابت، ولدي استعداد للتضحية، هذا ما حققته طوال مسيرتي، وسأحاول تقديم أفضل مستوى لدي للمساعدة والفوز، وهو أمر صعب لكن علينا جميعاً أن نتحد ونجدف في نفس الاتجاه".

وصل اللاعب الدولي (35 عاماً) إلى باريس، بعد أن أمضى آخر 16 موسماً في مسيرته في صفوف ريال مدريد، حقق خلالها 22 لقباً، منها 4 بطولات دوري أبطال أوروبا، و5 بطولات دوري.

وأكد المدافع المخضرم، الذي سيواصل ارتداء القميص رقم 4، وأنه يبدأ كل موسم بنفس الحافز والرغبة في الفوز، وأريد أن أقوم بالأمور بقدر كبير من التواضع، والكثير من العمل والجهد والالتزام.

وأشار راموس إلى فريقه الجديد يريد الفوز بكل شيء، ويتعين أن تقدم كل ما لديك على أرض الملعب، لأن هذا هو شعار سان جيرمان "عليك دائماً أن تحلم بأحلام كبيرة".

وبهذا ينضم راموس لسلسلة الصفقات التي أبرمها نادي العاصمة الفرنسية هذا الصيف، بالتعاقد مع لاعب الوسط الهولندي جيورجينيو فاينالدوم، والظهير المغربي أشرف حكيمي، إضافة لاقترابه من ضم الحارس الإيطالي الشاب جيانلويجي دوناروما، الذي قاد بلاده لنهائي أمم أوروبا أمام إنجلترا.

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