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"التعاون الخليجي" والسعودية تبحثان تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي

الخميس 08/يوليو/2021 - 05:54 م
بوابة الفجر
وكالات
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 بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، كالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.

وأعرب الحجرف - خلال اللقاء - عن الاعتزاز بالخطط التنموية المستدامة التي تعمل على تنفيذها المملكة، وآفاق التعاون التي سيتم تعزيزها وتطويرها من خلال مجلس التعاون، مؤكداً تقديم المجلس سبل الدعم الممكنة من أجل تمكين تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الخليجية المشتركة.

وثمّن الحجرف - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس - الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية جراء تداعيات جائحة كورونا، وسُبل تعزيز مسيرة التعاون المشترك في ظل هذه التحديات بما يعود بالنفع على دول وشعوب مجلس التعاون.

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