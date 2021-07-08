خالد الجندي: التيار المتسلف حاول طمس وتزييف العقيدة الإسلامية الحقيقية (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التيار المتسلف حاول طمس وتزييف العقيدة الأشعرية الأزهرية، ولكن تبين أن عقيدة أهل السنة والجماعة وهي العقيدة الأزهرية مازالت هي الراسخة في قلوب الناس.



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس: "الناس قررت أن تتعلم العقيدة وتتفكك من الأغلال والجمود، الناس قررت تعلم نفسها وتفقه نفسها وميكنش عليهم أوصياء، الناس عايزة تتعلم العقيدة الاشعرية التي حاول البعض الهجوم عليها والانتقاص منها".



وتابع "حاول البعض الالتفاف على هذه العقيدة وهي العقيدة الأزهرية الإسلامية وعقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن التيار المتسلف حاول طمسها وتزييفها بإدعاء أن الاشاعرة يتطاولوا على الله فأراد الله أن ينصر هذه العقيدة الصحيحة، وأنه لا للسكوت على هذه المزاعم الفاجرة التي تتدعي على المذهب الأزهري العقائدي".

