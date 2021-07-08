Advertisements

خالد الجندي: التيار المتسلف حاول طمس وتزييف العقيدة الإسلامية الحقيقية (فيديو)

الخميس 08/يوليو/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التيار المتسلف حاول طمس وتزييف العقيدة الأشعرية الأزهرية، ولكن تبين أن عقيدة أهل السنة والجماعة وهي العقيدة الأزهرية مازالت هي الراسخة في قلوب الناس.

وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الخميس: "الناس قررت أن تتعلم العقيدة وتتفكك من الأغلال والجمود، الناس قررت تعلم نفسها وتفقه نفسها وميكنش عليهم أوصياء، الناس عايزة تتعلم العقيدة الاشعرية التي حاول البعض الهجوم عليها والانتقاص منها".

وتابع "حاول البعض الالتفاف على هذه العقيدة وهي العقيدة الأزهرية الإسلامية وعقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن التيار المتسلف حاول طمسها وتزييفها بإدعاء أن الاشاعرة يتطاولوا على الله فأراد الله أن ينصر هذه العقيدة الصحيحة، وأنه لا للسكوت على هذه المزاعم الفاجرة التي تتدعي على المذهب الأزهري العقائدي".

أخبار تهمك

رسميًا.. مدرب الزمالك يقرر الرحيل عن منصبه

منذ حوالي 3 ساعات

وزير البترول يصدر قرار بتغيير رؤساء 7 شركات تابعة

منذ ساعة

ضربة جديدة لجريزمان في واقعة الفيديو المسرب

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يهدد بالرحيل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ 18 دقيقة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ يوم

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

منذ حوالي 5 ساعات

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يستهدف ضم «الهداف»

منذ ساعة و 19 دقيقة

عملاق أوروبي يرصد 4 ملايين يورو لضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقرر التخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

رونالدو ينصح مبابي بالانتقال لريال مدريد

منذ ساعتين و 21 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:02 م

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

وزير البترول يصدر قرار بتغيير رؤساء 7 شركات تابعة

05:21 م

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

03:36 م

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

02:00 م

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

12:11 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي