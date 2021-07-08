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عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

الخميس 08/يوليو/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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أنهت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي أولى الصفقات الصيفية للفريق الأحمر بعد التعاقد مع كريم فؤاد ظهير النجوم والمنتخب الأولمبي.

ونجحت إدارة الأهلي في التعاقد مع اللاعب لمدة 5 سنوات مقابل 15 مليون جنيه، بعد أن تراجع إنبي عن تفعيل بند شراء اللاعب الموجود في عقد إعارته للفريق البترولي، حيث يلعب كريم لإنبي لنهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

ومن المفترض أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميا عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المباراة المقرر لها ١٧ يوليو الجاري بالمغرب.

ويلتقي الأهلي مع فريق المقاولون العرب اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب الذئاب بالقاهرة.

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