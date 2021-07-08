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رئيس خارجية النواب: جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة تكشف عن مواقف الدول

الخميس 08/يوليو/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال النائب كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن عقد جلسة لمجلس الأمن اليوم الخميس، بشأن أزمة سد النهضة الأثيوبي، يمثل إنجازا للدبلوماسية المصرية والعربية، فقد بذلت كلا من مصر والسودان جهودا على عدة مسارات أولها، توحيد الموقف العربى من الحقوق المصرية السودانية، وهو ما أفضى إليه الاجتماع الوزارى العربى بهذا الشأن، والذى نتج عنه تشكيل لجنة عربية تشكلت من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق والمملكة المغربية، للتواصل ودعم الموقف المصرى والسودانى دوليا وإقليميا.

وأكد درويش، في بيان له، أن الدولة المصرية بذلت جهودا مكثفة للتواصل مع أشقاءها الأفارقة فى ضوء رغبة الطرف الأثيوبى فى إحداث انقسام عربى إفريقى، ونجحت مصر وقيادتها فى إبراز قضيتها العادلة مع أشقاءها الأفارقة وتحديدا مع دول حوض النيل ورئاسة الاتحادى الإفريقى.

وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية، لأهمية الدور الذى قامت به جمهورية تونس الشقيقة العضو غير الدائم بمجلس الأمن فى التقدم بمشروع قرار متوازن وعادل ويحقق مصالح جميع الاطراف فى استئناف مفاوضات وفق جدول زمنى محدد يفضى لاتفاق قانونى وملزم لملء وتشغيل السد مع وقف الإجراءات الأحادية.

ونوه كريم عبد الكريم درويش، أن جلسة مجلس الأمن المقررة اليوم، سوف تكشف عن مواقف الدول ومدى دعمها للحقوق المشروعة لمصر والسودان وما إذا كانت ستتم وفق منظور تحقيق السلم والأمن الدوليين.

واختم درويش، بأن القيادة السياسية المصرية والمؤسسات الوطنية حريصة كل الحرص على المصالح الوطنية المصرية، ولن تسمح بالتفريط فى تلك الحقوق التى تعد أمنا قوميا مصريا وعربيا.

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