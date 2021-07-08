فريق من نيابة التبين ينتقل لمعاينة جثة شاب متفحمة داخل شقة



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

انتقل فريق من النيابة العامة اليوم الخميس، إلى مكان العثور علي جثة شاب محترقة داخل شقة سكنية بالتبين، لمعاينة الجثة، وتم التخفظ علي الجثة ونقلها لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة.وطلبت النيابة العامة، من مباحث التبين سرعة الانتهاء من التحريات اللازمة، والتحري عن ملابساتها.وقد كشفت تحريات المباحث عن تفاصيل جديدة فى الواقعة وتبين أن المجني عليه يبلغ من العمر 25 سنة ويدعي "كمال. م " وكان يوجد خلافات بينه وبين خطيبته وأكتشاف أشقائها بوجود علاقة غير شرعية بينهم، تدخل علي أثرها زوج أحدي شقيقات خطيبته، ويوم الواقعة قاما بالاتصال بالمجني عليه وعندما ذهب قامت ثلاثة سيدات شقيقات خطيبته وزوج أحدهن بالاشتراك مع خطيبته وقاموا بسكب البنزين عليه وحرق الجثة.ورد بلاغ للمقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، مفاده وفاة شاب، في منزل خطيبته، وبالانتقال والفحص عثرت المباحث على جثة الشاب محترقة.