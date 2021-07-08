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إيمان السيد تعلق علي منتقدي منشورها الأخير :" بيتصيدوا الأخطاء في بوست تافه

الخميس 08/يوليو/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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علقت الفنانة إيمان السيد على الانتقادات التي تعرضت لها عقب منشورها الأخير الذي قالت خلاله أنها تحتاج لتعاطي البنج عند ذهابها للعمل، وذلك عبر حسابها الشخصي على" فيسبوك". 

كتبت إيمان السيد منشورًا وعلقت قائلة:"مازلت بستغرب الناس اللي المفروض انهم أصدقاء، وعمرهم ما تفاعلوا معاك بأي شكل ويدخلوا بس يتصيدوا لك أي حاجة،في بوست تافه بتحاول تخرج فيه من الاكتئاب". 


يذكر أن الفنانة ايمان السيد قد كتبت منشورًا وعلقت فيه علي موقف حدث لها أمس أثناء التصوير قائلة:" انا طلعت من عند دكتور الاسنان امبارح على التصوير وكنت واخدة حقنتين بنج، ولما نزلت جيبت عصير عشان كنت دايخة ووقعته على نفسي، وبعدين رحت الاوردر جيبت قهوة عشان اركز.. ووقعتها على نفسي".

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