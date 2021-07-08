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"البنك الأوروبي" يدعم ريادة أعمال الشباب في مصر بـ 120 مليون دولار

الخميس 08/يوليو/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار دعم ريادة الأعمال وتنمية المهارات للشباب في مصر، حيث أطلق برنامجا بعنوان (الشباب في الأعمال) بتمويل 120 مليون دولار، وتسهيلا ائتمانيا لدعم المهارات في الأعمال بقيمة 20 مليون دولار.

وأوضح البنك  في بيان اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال حدث افتراضي أقيم بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، مشيرا إلى أن هذا التمويل بهدف معالجة التحديات الرئيسية التي تواجهها مصر وهي بطالة الشباب وزيادة الهجرة، بالإضافة إلى العوائق الهيكلية التي تحول دون الوصول إلى الموارد الرئيسية لنمو الأعمال.

وأضاف أن برنامج (الشباب في الأعمال) سيوفر لرواد الأعمال الشباب إمكانية الوصول للتمويل الضروري والمساعدة الفنية لتنمية أعمالهم التجارية الصغيرة، منوها بأن التمويل المقدم للبنك الأهلي المصري هو جزء من حزمة تمويل الشباب في الأعمال التجارية الأوسع نطاقا.

ولفت إلى أن هذا التمويل يبلغ تبلغ 120 مليون دولار تقدم لمصر، وسيقدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنوك الأخرى ومؤسسات التمويل الأصغر من أجل إعادة الإقراض للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يديرها الشباب رجال الأعمال، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال العرض بمساعدة فنية للبنوك الشريكة لتعزيز قدرتها على الإقراض.

ونوه بأنه يهدف لتسهيل ائتمان المهارات في الأعمال الذي تبلغ قيمته 20 مليون دولار، والذي تم إطلاقه بالشراكة مع البنك الأهلي المصري إلى معالجة النقص في المهارات الذي يعيق النمو.

من جهته، قالت هايكه هارمجارت العضو المنتدب للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "أدت جائحة كورونا إلى تفاقم التحديات التي يواجهها الشباب عند دخول سوق العمل أو الوصول إلى التمويل والموظفين المهرة".

وأضافت: "أن رأس المال المحدود والفجوات في المعرفة من بين أكبر العوائق التي تقف في طريق نجاح رواد الأعمال الشباب.. ووضع الشباب في قلب أولوياتنا للتعافي، وهي خطوة مهمة نحو تفكيك تلك الحواجز وإعادة بناء اقتصاد أقوى وأكثر عدلا يعمل لصالح الجميع".

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