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اختتام مهرجان أفلام السعودية في دورته السابعة

الخميس 08/يوليو/2021 - 06:10 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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اختتم مهرجان أفلام السعودية أمس , فعاليات دورته السابعة , الذي نظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي " إثراء " وبدعم من هيئة الأفلام بوزارة الثقافة، حيث تم إعلان أسماء الفائزين بجوائز النخلة الذهبية.
وأكد مدير المهرجان أحمد الملا، أن التطور الذي تشهده الأفلام السعودية دافع لتطوير أدوات المهرجان في المستقبل لتحقيق التطلعات .
من جهته بين مدير مركز "إثراء" حسين حنبظاظة أن المهرجان شهد خلال 7 أيام متواصلة تبادل الأفكار والخبرات ، بشراكة فريدة مع جمعية الثقافة والفنون بالدمام، وبدعمٍ كبير من هيئة الأفلام في وزارة الثقافة.
فيما أوضح مدير برنامج سوق الإنتاج عبدالجليل الناصر، أن البرنامج استطاع أن يستقطب 24 جهة إنتاج محلية وإقليمية تبحث عن مشاريع وصناع أفلام طويلة من داخل المملكة ومن عمق ثقافتها، مشيرًا إلى أنه نظم طوال أيام المهرجان 14 جلسة ربطت بشكل مباشر جهات الإنتاج بأصحاب المشاريع، قدم خلالها 80 عرضًا لمشاريع أفلام طويلة روائية وثائقية ومتحركة.
وناقشت جهات الإنتاج الكتاب والمخرجين والمنتجين خلال هذه العروض لبحث الجدوى الفنية والاقتصادية واللوجستية لهذه المشاريع، وأسهمت إدارة برنامج سوق الإنتاج في تقريب وجهات النظر، وبحث فرص عقد اتفاقيات لتطوير أو إنتاج هذه الأفلام، كما عمل البرنامج أيضًا على بحث تسويق وتوزيع أفلام المهرجان، وتم توقيع عقود توزيع 10 أفلام عرضت في المسابقة الرسمية والبرنامج الموازي للمهرجان .

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