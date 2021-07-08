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الحزاوي تناشد أولياء الأمور بتوفير مراوح لأولادهم في لجان الثانوية العامة

الخميس 08/يوليو/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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مع اقتراب انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 ناشدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أولياء الأمور بعدم التواجد خارج اللجان وذلك في اطار تطبيق الإجراءات الاحترازية حرصًا علي سلامتهم وسلامه الطلاب، وإن كان هناك ضرورة للذهاب مع الابناء للجان يكون هناك التزام بارتداء الكمامه والتباعد الاجتماعي.

واضافت" الحزاوي": " سبق واكدت الوزارة أنه يمكن السماح بتشغيل المراوح الجانبية الموجودة باللجان فنرجو ان تقوم الوزارة بالسماح لأولياء الأمور بجلب المراوح سواء العمودية أو المكتب للجان كنوع من العمل التطوعي لحل أزمة عدم توافر مراوح في عدة لجان حرصًا علي ضرورة توفير مناخ مناسب باللجان أثناء الامتحانات التي تعقد في ظروف صعبة من حرارة الجو وارتداء الطلاب الكمامات".

جدير بالذكر، أن يبدأ امتحان طلاب الثانوية العامة، فى المواد التى تضاف للمجموع اعتبارا من يوم 10 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.

ويتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة



وتبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقًا جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات



- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات

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