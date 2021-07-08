بأوامر الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى تدعيم الصفوف وذلك من أجل ضمان المنافسة على جميع الألقاب الموسم القادم بعد الوصول إلى الدور النهائي من النسخة الحالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وطالب موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء لجنة الكرة برئاسة محسن صالح بضرورة الحصول على توقيع سفيان رحيمي لاعب نادي الرجاء المغربي خاصةً في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها مع فريقه مؤخرًا.





وينوي الأهلي التحرك رسميًا في ذلك الملف أثناء تواجد البعثة في المغرب لمواجهة فريق نادي كايزر تشيفز في الدور النهائي لبطولة دوري ا[طال أفريقيا المقرر لها يوم السابع عشر من شهر يوليو.





في الوقت الذي طالب فيه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضرورة تنفيذ كافة الطلبات الفنية الخاصة بموسمياني لضمان البقاء على القمة وحصد كافة الألقاب.



