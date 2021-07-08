درة تخطف الأنظار بإطلالة سوداء عبر " إنستجرام"

شاركت الفنانة درة متابعيها بأحدث إطلالة وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





نشرت الفنانة درة عدة صور لها ببدلة سوداء من الجلد وشنطة سوداء، وحذاء أسود مع روچ أحمر وميكياج ثقيل وشعر منسدل.





يذكر أن أحدث أعمال الفنانة درة مسلسل " بين السماء والأرض " تأليف اسلام حافظ إخراج ماندو العدل بطولة هاني سلامة،سوسن بدر،يسرا اللوزي،احمد بدير،محمد ثروت