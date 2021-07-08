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تاكيس يُعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري

الخميس 08/يوليو/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة الإنتاج الحربي المؤجل من الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز والتي تقام على استاد السلام في السابعة مساء.

ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم كل من: 

حراسة المرمى: شريف إكرامي  

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - طارق طه

خط الوسط: رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إيريك تراوري - عمر جابر 

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - عبد الله بكري - محمود صابر - محمود حمادة - محمود وادي - محمد حمدي  - أحمد توفيق - إبراهيم حسن- علي جبر

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