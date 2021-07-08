بهذه الكلمات..محمد علي رزق يروج لمسرحيتة الجديدة "ليلتكم سعيدة"











روج الفنان محمد علي رزق لمسرحيته الجديدة التي تحمل اسم"ليلتكم سعيدة" التي من المقرر عرضها يوم الأحد المقبل على المسرح القومي بالعتبة.







ونشر "رزق" صورة للمسرحية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وعلق عليها قائلاً:" مسرحية ليلتكم سعيدة" يومياً علي المسرح القومي بالعتبة إبتداء من الأحد ١١ يوليو إلى الأحد ١٨ يوليو في أنتظاركم معانا يا رب".







وفي سياق آخر يستكمل الفنان محمد علي رزق تصوير مشاهدة في مسلسل الحرير المخملي الذي من المقرر عرضه خلال الفترة القادمة، ويشارك في بطولته داليا مصطفى، مصطفى فهمي، أحمد وفيق، ولاء الشريف وغيرهم من الفنانين إخراج أحمد حسن.