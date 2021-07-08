ليا مخّول لـ "الفجر الفني": Now or never تهدف إلى الإيجابية... ومشهد الزهور كان طريفاً





حقّقت مغنّية البوب اللبنانية ليا مخّول، نجاحات كبيرة من خلال أغنيتها المُصوّرة الجديدة بعنوان "الآن أو أبداً" "Now Or Never"، بالتعاون مع شركة "Universal Music MENA".



وتواصل "الفجر الفني" معها، في مقابلة خاصة، وتحدّثت معنا حول العمل الجديد والرسالة التي يحملها، وأمور أخرى كثيرة نكشفها لكم خلال السطور التالية..



استهلّت مخّول حديثها معنا حول العمل الجديد، وقالت: الآن أو أبداً، تتحدث عن أننا نهرب من الأشياء التي تجعلنا سعداء ونحبها كثيراً، والرسالة التي أوجهها من خلالها هو أننا عندما نريد شيء في حياتنا، لا يجب أن نفكر مرتين، فهي حياة واحدة وعلينا أن نعيشها بكل ما فينا.



وأضافت: كواليس التصوير كانت رائعة، في عمان، وأعمل مع فريق وأشخاص جدد، بسبب انتقالى إلى دبي، هذا الأمر أسعدني لأنّي أحب التعاون مع ناس جديدة، لديهم خبرات كثيرة، كما سعدت بالتعاون مع المخرج توفيق عرمان وشركة يونيفرسال ميوزيك مينا.



وأردفت حديثها حول أن هناك مشهد طريف تعرضت له خلال التصوير، وهو المشهد الذي جمعها بالزهور، وروّت كواليسه قائلة: لا أعلم كم كنت محاطة بكم كيلو من الزهور، ولم يكن باستطاعتي التحرك أبداً، ولأنها كانت فريش، فهذا الأمر جذب إليها الحشرات وكان ممنوع التحرك، فكانت لحظات مضحكة وطريفة ولكن فريق العمل كان احترافي.



وعن ردود فعل الجمهور، استطردت: هذه المرة جاءت مختلفة عن باقي أعمالي السابقة، لأني حرصت على الترويج لها بشكل مختلف، وشرحت لجمهوري الهدف والرسالة التي تتضمنها الأغنية، وبالفعل أحبوها جدا.



وبما أن العمل بمثابة دعوة للمكافحة لتحقيق أحلامنا، وجهنا لها تساؤلا حول خططتها المقبلة لأهدافها وكشفت: أهم شيء عليّ أن أعرف كيف أن أصبح سعيدة، قبل البحث عن الشهرة أو النجاح في مجال أو مشروع معين، لأن إذا لم تتوافر السعادة مع الذات لن يصل الشخص لأي هدف، وخططي الدائمة اليومية هو أن أكون بصحة جيدة وسعيدة، ولاحظت أن عندما أصل لهذه الحالة، حينها أنطلق بنجاحاتي وبشكل نظيف.



وختمت حديثها حول رأيها في وضع المرأة بالمجتمعات الشرقية، قائلة: أنا كفتاة من الجيل الجديد، كانت لي الفرصة في العيش بين أوروبا وبين لبنان ودبي، وهذا جعلني قوية، ومن حولي، هناك سيدات استّطعن أن يصنعن فارقاً في مجتمعاتهن، ولكن رغم أن هناك بعض السيدات يتعرضن في مجتمعنا اللبناني للظلم من الرجل، ولكن سلاح المرأة يكمن في ثقافتها وانفتاحها وإيمانها بقدراتها، وهذا ما سيجعلها تصنع فرق في مجتمعها وتحوله من صغير إلى كبير ويعلو فيه صوتها خلال المراحل المُقبلة.