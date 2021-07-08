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بروتوكول تعاون بين مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية ووزارة المالية

الخميس 08/يوليو/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن قيام كافة أجهزة الدولة على تطوير الصناعة التكنولوجية المتقدمة وإتجاه الدولة إلى التحول الرقمى والإعتماد على الوثائق والمحررات المؤمنة، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية ووزارة المالية متمثلة فى مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

ويعتبر مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية من أكبر الكيانات العالمية فى مجال تقديم الحلول التكنولوجية المتكاملة الخاصة بإصدار الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية بأنواعها.

وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أثناء افتتاح المجمع في أبريل الماضي باستخدام المجمع كنواة ولبنة لتوصيل كافة الخدمات والمنتجات المؤمنة والذكية إلى كافة قطاعات الدولة، وكذا توفير منافذ تقديم الخدمات لأفراد المجتمع المصري.

يهدف البروتوكول إلى بناء بيئة خدمية فعالة لجميع الفئات والمستويات في ضوء متطلبات خطط التنمية والتحول الرقمى من خلال دعم كافة الجهات بحلول تقنية متقدمة ومتكاملة ابتكرت خصيصا لتلائم احتياجاتهم بجودة فائقة، ولتعزز قدراتهم على إنهاء خدماتهم فى أسرع وقت وبأعلى جودة وكفاءة وأقل مجهود وتكلفة.

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