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سكولاري يعود لقيادة جريميو البرازيلي

الخميس 08/يوليو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال جريميو المنافس في الدوري البرازيلي لكرة القدم إن لويز فيليبي سكولاري سيعود لتدريب الفريق لفترة رابعة.

ووقع مدرب تشيلسي والبرتغال والبرازيل السابق عقدا حتى ديسمبر 2022 وستكون مهمته إنقاذ الفريق من الهبوط.

ويتذيل غريميو الترتيب بنقطتين فقط من ثماني مباريات. وأضاف النادي في بيان: سكولاري سيعود بعد ستة مواسم ليقود عملية الإنقاذ.

وخلال فتراته الثلاث مع جريميو قاد سكولاري الفريق إلى لقب الدوري وكأس البرازيل بالإضافة إلى كأس كوبا ليبرتادوريس. وتولى المدرب البالغ عمره "72 عاما" تدريب غريميو لأول مرة في 1987.

وكان سكولاري رحل عن كروزيرو في بداية العام الحالي.

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