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رئيس الحكومة الليبية: التئام المؤسسات العامة هدف أساسي لبناء دولة ديمقراطية

الخميس 08/يوليو/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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 أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، أن التئام المؤسسات العامة بالدولة هدف أساسي لبناء دولة ديمقراطية ومستقرة.

وقال الدبيبة - في كلمة ألقاها خلال تسلم تقرير فريق المراجعة المالية الدولية لحسابات مصرف ليبيا المركزي طرابلس والبيضاء التي أقيمت بطرابلس، وأوردتها وكالة الأنباء الليبية اليوم الخميس- "إنه بعد نجاح الحكومة في توحيد مؤسساتها الإدارية، فإننا أمام ضرورة توحيد مصرف ليبيا المركزي، وكذلك تحديد الدين العام واعتماده".

وأوضح أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى- منذ أول يوم اعتمادها- لتوحيد مؤسسات الوطن التي طالها التشتت والضعف في ظل الانقسام، مؤكدا أن الحكومة تعمل جاهدة لإثبات مبدأ أن وحدة مؤسساتها ترجمة حقيقية لمطالب الشعب الليبي، مشيرا إلى أن هذا التقرير ستتمكن الحكومة من خلاله من وضع حلول لمعالجة الدين العام.

ولفت إلى أن سبل معالجة الدين العام تتمثل في قبوله واعتماده من قبل مجلس النواب، لذلك يتطلب الافصاح عن كل القيمة التي يمثلها بكل شفافية، داعيا إلى ضرورة العمل الجاد والسعي لتوحيد مصرف ليبيا المركزي دعما لسيادة الدولة الليبية وتحقيقا لطموحات الشعب الليبي.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، تسلم مساء أمس، من المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، النسخة الأولى من تقرير المراجعة الدولية الخاص بمصرف ليبيا المركزي، والذي تم إعداده تحت إشراف البعثة.

وأكد رئيس الحكومة للمبعوث الأممي، وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية الليبية، أن توحيد المصرف المركزي هدف لابد من تحقيقه، بأسرع وقت ممكن لتوحيد الجهود للبناء، وأن أي ملاحظات تتعلق بالأداء الحكومي بهذا التقرير ستلقى الاهتمام اللازم من قبل الحكومة.

وقال الدبيبة، الاثنين الماضي، إن الحكومة خصصت 50 مليون دينار للمفوضية الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن المبلغ سيصل المفوضية فور توفره.

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