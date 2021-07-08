حوار - بشير التابعي: الزمالك يسير بخطي ثابتة في الدوري.. أتمني عودة مرتضي منصور من جديد.. وهذا رأيي في اختيارات شوقي غريب

يعد بشير التابعي واحد من أبرز المدافعين في تاريخ نادي الزمالك، لمدة سنوات طويلة حقق خلالها العديد من الإنجازات سواء على المستوى المحلي والإفريقي.





بشير التابعي هو من مواليد محافظة دمياط، وكان قائد دفاع نادي الزمالك أكثر من 5 أعوام وشارك مع نادي الزمالك في الفوز بالعديد من البطولات، حيث حقق بطولة الدوري العام مع الزمالك خلال ثلاث مواسم الدوري المصري الممتاز.





كما رفع بطولة كأس مصر ثلاث مرات، وكأس السوبر المصري مرتين، وشهد على فوز فريقه في بطولة كأس الكؤوس الافريقية، ودوري أبطال إفريقيا وبطولة دوري أبطال العرب، وحصوله على كأس السوبر المصري السعودي.





وتشهد أروقة نادي الزمالك في الوقت الحالي عدة أحداث مثيرة، لذلك حرص "الفجر الرياضي"، على التحدث مع التابعي بصفته قائد تاريخي في القلعة البيضاء من خلال الحوار الآتي:-





* ما رأيك في أداء الزمالك تحت قيادة كارتيرون؟





- الزمالك يسير بخطى ثابتة حتى الآن في الدوري المصري، رغم الخروج الإفريقي، ولكنه يظل نادي بطولات وقادر على الصمود في المنافسة حتى آخر لحظة.





* ترددت أنباء عن رحيل كارتيرون عن تدريب الفريق.. هل سيتأثر الفريق إذا حدث؟





- في اعتقادي هذا الأمر لن يؤثر كثيرًا والزمالك نادي قادر على حصد البطولات تحت قيادة أي مدرب مهما كان اسمه، ولن يوقف النادي على اسم معين أو مدرب بشخصه، النادي يسير والأسماء تزول آجلًا أم عاجلًا.





* هل كنت مع عودة كارتيرون مرة أخرى للزمالك؟





- الحديث هنا ينشق إلى جانبين، فالجانب الأول بصفتي كواحد من صفوف الجماهير بالوقت الحالي، فكنت مع رفض عودته بشكل تام.





ولكن لو كنت متواجد في الإدارة وتم عرض الأمر، كنت سأوافق لأن الأمور الإدارية تختلف عن النظرة الجماهيرية، في الإدارة يتم التعامل على حسب الطموحات وما سيقدمه مرة ثانية.





* هل ترى إمكانية عودة المستشار مرتضى منصور لرئاسة الزمالك مرة أخرى شئ جيد؟





- بكل تأكيد لا خلاف على ذلك، الجميع رأي ما قام به منصور في فترة رئاسته، والانجازات التي تحققت في عهده، ناهيك عن الإستقرار.





خلاف ذلك، المستشار مرتضى كان يتعامل مع نجوم الزمالك بحنكة شديدة، لم نرى في عهده إثارة الأزمات أو وجود مشاكل في مستحقات اللاعبين أو خلافه، وإن حدث كانت تنتهي في الغرف المغلقة.





* في حال عودته.. هل تتوقع أن يُقيل كارتيرون من منصبه؟





- لا أعتقد ذلك، هذه ليست من صفة المستشار مرتضى، هو سينظر إلى مصلحة الفريق أولًا، فإذا كان استمرار كارتيرون مفيد، بكل تأكيد سيستمر ولن يتأثر بعودته.





* ما رأيك في أزمة فرجاني ساسي؟





- الأمر بالنسبة لموضوع ساسي أصبح وجبة دسمة لإثارة الأزمات، ساسي هو واحد من أفضل اللاعبين الذين يقدموا كرة مميزة ويمتلك موهبة فائقة.





لكن أنا مع استمرار ساسي مع الزمالك ولكن بشروط النادي بعيدًا عن كل الأرقام التي يطلبها، هو في النهاية لم يحقق شئ مع النادي، هو لاعب مميز وموهوب، ولكنه لم يحقق بطولة إفريقيا أو بطولة دوري، ولذلك طلباته مبالغ فيها وإذا أصر على مطالبه فأهلا برحيله.





* ما رأيك في اختيارات شوقي غريب لقائمة المنتخب الأولمبي قبل أولمبياد طوكيو؟





- هناك بعض الأسماء التي أتحفظ على وجودها، على سبيل المثال لا يمكن ضم لاعب كما حدث غائب لفترة طويلة بسبب الإصابة على حساب لاعبين تمتلك المميزات التي تؤهلها لحمل طموحات المنتخب.





* ما توقعاتك للمنتخب الأولمبي في طوكيو؟





- هو تمني وليس توقع، أتمنى أن يحقق الفراعنة ميدالية في الأولمبياد، ولكن يجب أن نعترف بصعوبة المجموعة، وأتمنى الوصول بعيدًا.



