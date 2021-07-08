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لهذا السبب..دار الأوبرا تُقرر إلغاء حفل هاني شاكر

الخميس 08/يوليو/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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قررت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل الفنان هاني شاكر الذي كان من المقرر إقامته مساء اليوم على مسرح الأوبرا. 

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة عبر حسابه على موقع "فيسبوك قائلاً:" الأوبرا تقرر تأجيل حفل الفنان هاني شاكر بسبب أزمة صحية". 

وأضاف قائلاً :" قررت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر تأجيل حفل الفنان هاني شاكر والذي كان مقرر اقامته مساء اليوم الخميس ٨ يوليو علي مسرح النافورة الي موعد آخر سيتم تحديده لاحقاً وذلك بسبب أزمة صحيه تعرض لها الفنان ".



وتابع:" تتمني دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين الشفاء العاجل لأمير الغناء العربي هاني شاكر وعودته لامتاع جماهيره في أقرب وقت". 

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