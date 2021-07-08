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تعرف على محاذير امتحانات الثانوية العامة 2021

الخميس 08/يوليو/2021 - 06:40 م
امتحانات الثانوية العامة 2021
امتحانات الثانوية العامة 2021
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تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2021، بوم السبت الموافق 10 يوليو الجارى، وسط ترقب كبير من طلبة وطالبات
الشهادة الثانوية وأولياء أمورهم، حيث تعتبر تلك السنوات الفاصلة في مستقبلهم، والتي تحدد طريقهم المقبل.

ونرصد عبر بوابة الفجر الإلكترونية، الأشياء الممنوعة في امتحانات الثانوية العامة 2021، في السطور التالية:


لا يسمح بدخول المخالطين لمصابي كورونا أو المصابين بالفيروس.

لا يسمح باصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان.

حظر على الطالب تهكير التابلت لأن الوزارة سوف تكتشف أى تهكير أو عبث بالتابلت وسيتم توقيع عقوبة قاسية.

لا يسمح بتأخر الطالب عن الامتحان لأكثر من 15 دقيقة.

ممنوع العبث بكراسة الأسئلة أو الإجابة سواء تمزيقها أو الهروب بها.

حظر التعدى على المعلمين الملاحظين داخل اللجنة سواء بالقول أو الفعل.

عدم تسليم كراسة الأسئلة والإجابة بعد انتهاء الامتحان.

تإجابة في البابل شيت.

لا يسمح للطالب تصوير أسئلة أو أجوبة أثناء سير الامتحانات وإرسالها إلى صفحات فيس بوك وجروبات الغش.

الالتزام بالمكان داخل  اللجنة مع حيازة رقم الجلوس وكتاب المدرسة والتابلت وأدوات الإجابة عن الأسئلة.

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