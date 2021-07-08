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غرفة صناعة الحبوب: توريد أكثر من 3.6 مليون طن قمح لوزارة التموين

الخميس 08/يوليو/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
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قال عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية إنه جرى توريد أكثر من 3.6 مليون طن لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال موسم القمح هذا العام.

وأضاف السلاموني في بيان اليوم الخميس، أن الطاقة التخزينية للأقماح بالصوامع زادت بشكل كبير نتيجة توسع وزارة التموين بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وبتوجيهات القيادة السياسية في إنشاء العديد من الصوامع، حتى وصلت السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع ل`3.4 مليون طن بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014.

وأشار إلى أن من ضمن أسباب نجاح هذا الموسم هو حرص الدولة على تحديد سعر القمح المحلى للمزارعين بأسعار مناسبة، حيث بلغ سعر الإردب 725 جنيها درجة نظافة 23.5 قيراط، و715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

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