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أستاذ موارد مائية يكشف مفاجأة في القرار المقدم لمجلس الأمن حول أزمة السد الإثيوبي

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن تونس قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن حول أزمة السد الإثيوبي بعد التشاور مع مصر والسودان، مشيرًا إلى أن القرار التونسي ينص على عودة المفاوضات تحت إشراف الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوربي والبنك الدولي، لكي تكون المفاوضات فعالة.

وتابع "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، ان مشروع القرار التونسي ينص على أن يكون للجنة الدولية المكونة من "الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوربي والبنك الدولي" دور فعال في المفاوضات، وتحديد سقف زمني للوصول إلى اتفاق بحد أقصى 6 أشهر، وأن تكون المفاوضات بأكملها تحت رعاية مجلس الأمن الدولي.

ولفت إلى أن إثيوبيا قامت بإرسال خطابًا إلى مصر لإعلامها ببدأ التخزين الثاني للسد الإثيوبي منذ أيام، وهذا الخطاب سيستخدم ضد إثيوبيا، لأنه دليل على أن أديس ابابا تتخذ قرارات أحادية، دون التنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان.

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