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هاني شاكر: أنا بخير وأعود لجمهوري قريباً

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
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انتهي منذ قليل أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين من عمل عدد من الفحوصات الطبية بأحد المستشفيات الخاصة للاطمئنان علي حالته الصحية عقب تعرضه للإجهاد جراء البروفات التي يقوم بها لحفله الذي كان من المقرر إقامته اليوم بالأوبرا.

وعبر هاني شاكر عن امتنانه لكل من قام بالاتصال للاطمئنان علي حالته الصحية ودعمه معنويا وتقدم باعتذار مصور لجمهوره بعد أن طالبه الأطباء بالراحة وتأجيل الحفل، مؤكدا أنه كان يتمني تقديم الحفل بين جمهوره الذي يمده بالحب ويعطي معني لحياته.

وقررت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل الفنان هانى شاكر الذى كان من المقرر إقامته مساء اليوم الخميس على مسرح النافورة إلى موعد آخر سيتم تحديده لاحقا.

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