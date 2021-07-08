Advertisements

مصر ترحب بقرار روسيا برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى البلاد

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أصدرت وزارة الخارجية، بيانا، ترحب فيه جمهورية مصر العربية بالقرار الذي صدر عن دولة روسيا الاتحادية، اليوم الخميس، برفع الحظر عن رحلات الطيران العارض من وإلى مصر، وذلك بعد صدور مرسوم رئاسي من الكرملين في هذا الصدد.

وذكرت الخارجية، أن مصر تعرب عن تطلعها لسرعة عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون الثنائي في المجال السياحي، وخاصة في ضوء الاجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لاحتواء فيروس كورونا.

واضافت أن مصر تؤكد أن هذا القرار يعكس قوة العلاقات المصرية الروسية على كافة الأصعدة، والتي تشهد زخمًا في مختلف المجالات.

أخبار تهمك

بأوامر الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 27 دقيقة

وزير البترول يصدر قرار بتغيير رؤساء 7 شركات تابعة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ يوم

مارسيلو يثير إعجاب مدرب ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

رونالدو ينصح مبابي بالانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يستهدف ضم «الهداف»

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

عملاق أوروبي يرصد 4 ملايين يورو لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يهدد بالرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ ربع ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

06:02 م

بأوامر الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

06:30 م

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

03:36 م

وزير البترول يصدر قرار بتغيير رؤساء 7 شركات تابعة

05:21 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي