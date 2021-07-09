"البيئة": نتعاون مع سويسرا في مجال إدارة المخلفات

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيد بول جارنييه السفير السويسري بالقاهرة وممثلى مكتب التعاون السويسري تدعيم التعاون المشترك في مجال الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية الطبيعية وحماية البيئة البحرية والاقتصاد الأخضر.





وأكدت فؤاد خلال اللقاء على عمق العلاقات والتعاون الممتد بين الجانبين المصري والسويسري في مجال حماية وتحسين البيئة المصرية، مشيرة إلى التعاون الفعال مع الجانب السويسري في دعم إدارة المخلفات في مصر كشريك مهم في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والمعني بتطوير منظومة النظافة بمحافظات (الغربية، كفر الشيخ، قنا، أسيوط).



