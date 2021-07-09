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"البيئة": نتعاون مع سويسرا في مجال إدارة المخلفات

الجمعة 09/يوليو/2021 - 07:55 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيد بول جارنييه السفير السويسري بالقاهرة وممثلى مكتب التعاون السويسري تدعيم التعاون المشترك في مجال الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية الطبيعية وحماية البيئة البحرية والاقتصاد الأخضر.

وأكدت فؤاد خلال اللقاء على عمق العلاقات والتعاون الممتد بين الجانبين المصري والسويسري في مجال حماية وتحسين البيئة المصرية، مشيرة إلى التعاون الفعال مع الجانب السويسري في دعم إدارة المخلفات في مصر كشريك مهم في البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والمعني بتطوير منظومة النظافة بمحافظات (الغربية، كفر الشيخ، قنا، أسيوط).

وأوضحت الوزيرة فيما يخص جهود حماية البيئة البحرية، أن وزارة البيئة أطلقت حملة إيكو ايجيبت (ECO Egypt) كأول حملة للترويج للسياحة البيئية، وبدأت في ٧ محميات طبيعية بهدف إلقاء الضوء عليها وتطويرها ودعم السياحة البيئية بها بما يضمن صون الموارد الطبيعية، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة، للبحث عن أفضل الطرق للدفع بالسياحة البيئية، والمساعدة على إعطاء قيمة مضافة لصون الموارد الطبيعية في الأنشطة السياحية.

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الكلمات المفتاحية

مصر سويسرا إدارة المخلفات

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