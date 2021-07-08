السجن 7 سنوات للمتهم بالإتجار بالمواد المخدرة بباب الشعرية

قصت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن 7 سنوات و6 أشهر مع دفع غرامة قدرها 200 ألف جنيه للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بباب الشعرية.





عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح محمد سيد عبدالرحمن، وعضوية المستشارين محمود محمد منصور عارف وعمرو عبداللطيف أحمد شكري، وأمانة سر عصام ترك.





وجاء في أمر الإحالة أن المتهم عمرو. ا، 27 سنة، يقوم بالاتجار في مخدر الهيروين، كما أحرز سلاح ناري غير مرخص استخدمه في مقاومة ضابط شرطة أثناء القبض عليه.



وكان قد كشف تقرير المعمل الكيماوي بشأن المضبوطات عن ضبط 75 لفافة لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنت 27 جرامًا وواحد سنتجرام.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.