Advertisements

السجن 7 سنوات للمتهم بالإتجار بالمواد المخدرة بباب الشعرية

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
Advertisements
قصت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن 7 سنوات و6 أشهر مع دفع غرامة قدرها 200 ألف جنيه للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بباب الشعرية.


عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح محمد سيد عبدالرحمن، وعضوية المستشارين محمود محمد منصور عارف وعمرو عبداللطيف أحمد شكري، وأمانة سر عصام ترك.


وجاء في أمر الإحالة أن المتهم عمرو. ا، 27 سنة، يقوم بالاتجار في مخدر الهيروين، كما أحرز سلاح ناري غير مرخص استخدمه في مقاومة ضابط شرطة أثناء القبض عليه.

وكان قد كشف تقرير المعمل الكيماوي بشأن المضبوطات عن ضبط 75 لفافة لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وزنت 27 جرامًا وواحد سنتجرام.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أخبار تهمك

بأوامر الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 27 دقيقة

رونالدو ينصح مبابي بالانتقال لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ ربع ساعة

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي ضربة موجعة قبل مواجهة المقاولون

منذ يوم

التعليم تعلن مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ حوالي 9 ساعات

وزير البترول يصدر قرار بتغيير رؤساء 7 شركات تابعة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مارسيلو يثير إعجاب مدرب ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

الخطيب يتدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ يوم

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يستهدف ضم «الهداف»

منذ حوالي 3 ساعات

إجراء عاجل من الداخلية بشأن بلاغات جرائم الإنترنت

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يهدد بالرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عملاق أوروبي يرصد 4 ملايين يورو لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:41 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

06:02 م

بأوامر الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

06:30 م

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

03:36 م

وزير البترول يصدر قرار بتغيير رؤساء 7 شركات تابعة

05:21 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي