لأول مرة.. إرسال فريق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة لجنوب السودان

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، فريق العمل المصري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، بمستشفى جوبا التعليمي بالسودان، والذي تم إرساله لأول مرة إلى دولة أفريقية، حيث نفذ الفريق منذ وصوله في شهر يوليو الجاري، ١٥ ورشة عمل لتدريب الأطباء بدولة جنوب السودان في مجال الكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما أن الوزيرة وجهت بإعداد مركز متخصص ثابت لفحص السيدات وتجهيزه على أعلى مستوى، لتقديم خدمات الفحص الشامل لصحة المرأة وخدمات الكشف المبكر لسرطان الثدي.







وكانت تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونظيرتها الجنوب سودانية، مستشفى جوبا التعليمي، بعد وصولها اليوم الخميس، إلى دولة جنوب السودان، في إطار زيارتها لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة، لدعم وتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي، وذلك برفقة السفير المصري لدى جوبا السفير محمد فاتح، والقنصل المصري لدى جوبا السيد أحمد البكري.



يُذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدأت زيارتها أمس الأربعاء، بدولة السودان يرافقها الدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، والأستاذ محمد صبحي معاون وزيرة الصحة والسكان، في إطار تبادل الزيارات بين مصر وأشقائها من دول القارة الأفريقية لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي.