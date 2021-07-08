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خبير: ما يحدث في مجلس الأمن تجاه أزمة السد الإثيوبي تطور غير مسبوق

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة نجلاء مرعي، الخبيرة بالشأن الإفريقي، إن عقد مجلس الأمن الدولي جلسة ثانية، لمناقشة أزمة السد الإثيوبي يعتبر سابقة جديدة، خاصة أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، ترفض فكرة مناقشة قضايا الأنهار الدولية.

وتابعت "مرعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن مصر تطلب من مجلس الأمن الدولي بالتدخل في أزمة السد الإثيوبي، خاصة ان هذه القضية أزمة السد الإثيوبي تهدد 150 مليون نسمة.

ولفتت إلى أن هناك 133 دولة لا تفضل مناقشة قضايا المياه في مجلس الأمن الدولي، وتنظر إلى قضية السد الإثيوبي على انه قضية تنموية، مشيرة إلى أن مصر لا تعترض على فكرة بناء السد، ولكنها ضد الإضرار بالمصالح المائية لمصر.

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