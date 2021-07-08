شاهد .. سارة الشامي تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها









تحرص الفنانة سارة الشامي على التواصل الدائم مع متابعيها وذلك من خلال نشر صور وفيديوهات خاصة بها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".







ونشرت سارة صور لها في زيارة إلى الخيول، وبدت فيها وهي مُرتدية تي شيرت باللون الأبيض وبنطلون جينز باللون الأزرق وتركت شعرها مُنسدلاً، وحازت الصورة على العديد من الإعجاب.







وفي سياق آخر شاركت الفنانة سارة الشامي في فيلم "موسى" الذي من المقرر عرضه قريباً في السينمات، بطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار،اسماء ابو اليزيد، تأليف وإخراج بيتر ميمي.