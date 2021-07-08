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امداد مركز غسيل كلوي بالسودان بـ 10 ماكينات ومولدات كهرباء ومحطة معالجة مياه

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:22 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مركز الغسيل الكلوي المصري بمستشفى جوبا التعليمي بالسودان، حيث وجهت الوزيرة بتوسعة المركز وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية له من أعمال الإنشاءات وكافة التجهيزات الطبية بالمركز، كما وجهت بإمداده بـ 10 ماكينات غسيل كلوي جديدة، ومولدات كهرباء ومحطة معالجة مياه، لافتًا إلى أن المركز تم إمداده بمستلزمات طبية وأدوية وفلاتر للغسيل الكلوي.

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونظيرتها الجنوب سودانية، مستشفى جوبا التعليمي، بعد وصولها اليوم الخميس، إلى دولة جنوب السودان، في إطار زيارتها لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة، لدعم وتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي، وذلك برفقة السفير المصري لدى جوبا السفير محمد فاتح، والقنصل المصري لدى جوبا السيد أحمد البكري.

يُذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدأت زيارتها أمس الأربعاء، بدولة السودان يرافقها الدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، والأستاذ محمد صبحي معاون وزيرة الصحة والسكان، في إطار تبادل الزيارات بين مصر وأشقائها من دول القارة الأفريقية لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي.

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