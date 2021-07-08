السفير ماجد عبدالفتاح يكشف تفاصيل جديدة عن جلسة مجلس الأمن المرتقبة بشأن السد الإثيوبي

قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إنه تجري حاليا جلسة لخبراء مجلس الأمن لمناقشة تداعيات مشروع القرار التونسي حول أزمة السد الإثيوبي، وبعدها سيكون هناك اجتماع آخر لمناقشة التعديلات التي يمكن تطبيقها، مع إتاحة فرصة للوفود للتشاور مع دولها.

وأشار "عبدالفتاح"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الغرض الأساسي من التفاوض هو الحصول على موافقة الدول على مشروع القرار التونسي، حيث لو صوت لصالح القرار 12 عضو وأكثر سيكون أمرا ممتاز.

وأضاف أن وزير المياه الإثيوبي وصل أمس للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، لافتا إلى أنهم يحاولون الدفع أن القرار المقدم من تونس هو في اتجاه دعم وساطة الاتحاد الأفريقي وليس في اتجاه التناقض معه كما تروج إثيوبيا، مؤكدا أن الجامعة العربية تدعم جهود الاتحاد الأفريقي.

