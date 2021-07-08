







ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه جرى تداول 23 سفينة حاويات وبضائع بموانئ بورسعيد.





وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم الخميس، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات وغادرته 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات، ومن المنتظر وصول سفينتين.





وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات وغادرته سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة، وتتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول 5 سفن حاويات وبضائع عامة.





ولفتت إلى أنه جاري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية; لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.



