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تداول 23 سفينة حاويات وبضائع بموانئ بورسعيد

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه جرى تداول 23 سفينة حاويات وبضائع بموانئ بورسعيد.

وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم الخميس، أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات وغادرته 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة 4 سفن حاويات، ومن المنتظر وصول سفينتين.

وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات وغادرته سفينتا حاويات وسفينة بضائع عامة، وتتواجد على الأرصفة سفينة حاويات، ومن المنتظر دخول 5 سفن حاويات وبضائع عامة.

ولفتت إلى أنه جاري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية; لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.

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