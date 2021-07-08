وزيرة الصحة: توفير أكثر من 3000 نظارة طبية وإجراء أكثر من 600 عملية مياه بيضاء بالسودان

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، باستمرار إرسال القوافل العلاجية في مجال الرمد بشكل شهري، للفحص وإجراء الجراحات وتوفير النظارات الطبية، حيث ساهمت تلك القوافل في إجراء أكثر من 600 عملية وتوفير ما يقرب من 3000 نظارة طبية، بالإضافة إلى إرسال قوافل بشكل دوري ومستمر في تخصصات (الباطنة، الأطفال، النساء والولادة، والعظام) استجابة للاحتياج الطبي في تلك التخصصات وتقديم أفضل خدمة طبية المواطنين بدولة جنوب السودان.



وتفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونظيرتها الجنوب سودانية، مستشفى جوبا التعليمي، بعد وصولها اليوم الخميس، إلى دولة جنوب السودان، في إطار زيارتها لعدد من الدول الأفريقية الشقيقة، لدعم وتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي، وذلك برفقة السفير المصري لدى جوبا السفير محمد فاتح، والقنصل المصري لدى جوبا السيد أحمد البكري.





يُذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدأت زيارتها أمس الأربعاء، بدولة السودان يرافقها الدكتور محمد جاد مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية، والأستاذ محمد صبحي معاون وزيرة الصحة والسكان، في إطار تبادل الزيارات بين مصر وأشقائها من دول القارة الأفريقية لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي.