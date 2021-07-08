300 ألف جنيه دعمًا للنقل البطئ في محافظة الأقصر

خصصت غرفة المنشآت الفندقية مبلغ 300 ألف جنيه لدعم النقل البطئ بمحافظة الأقصر، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار .



ويتمثل الدعم في تقديم مواد غذائية للدواب عن طريق مؤسسة بروك الخيرية بالأقصر وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المؤسسة وفرع الغرفة بجنوب الصعيد.



وأوضح علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أنه جاري التنسيق مع محافظة الجيزة لتخصيص مبلغ 200 ألف جنيه لدعم أصحاب النقل البطئ بها تتمثل في توفير مواد غذائية للدواب ودورات تدريبية تأهيلية لأصحاب الدواب على كيفية التعامل السليم مع الدابة والزائرين.