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موبايلي تسخّر إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" جاهزيتها لموسم حج 1442هـ وتسخير تقنياتها في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجميع إمكاناتها لضمان أفضل أداء للشبكة وانسيابية لحركة المكالمات والبيانات، لتسهيل تواصل ضيوف الرحمن مع ذويهم خلال موسم الحج، وتحسين تجربتهم من خلال تمكينهم من الوصول إلى الخدمات الرقمية المتاحة.
وأكد الرئيس التنفيذي لموبايلي المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران، أن خدمة الحجيج شرف عظيم لهذا البلد المبارك، وموبايلي تتشرف بالمشاركة فيه من خلال تسخير أحدث التقنيات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لخدمة ضيوف الرحمن، مشيداً بالدور الكبير للقيادة في الحفاظ على صحة الحجيج وتقديم كل ما يسهم في تيسير وخدمة الحجاج.
وأفاد المهندس البدران بأن جهود موبايلي تتكامل مع جهود القطاعات الأخرى، لتترجم الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لموسم الحج على المستويات كافة، لا سيما في قطاع الاتصالات، الذي يحظى بدعم كبير من قيادة المملكة.
وعززت موبايلي مؤخرا تغطيتها لشبكة الجيل الخامس لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعملت على زيادة التغطية في المشاعر المقدسة لضمان أفضل أداء للشبكة وتوفير تجربة مميزة لضيوف الرحمن.
ونوهت موبايلي أن فرقها تعمل على إعداد التقارير اللازمة على مدار الساعة للاطلاع على المستجدات في حينها واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار خدمات الشبكة، مشيرةً إلى تحصين جميع أفراد طواقمها المشاركة في موسم الحج لهذا العام حسب توصيات الجهات المختصة.

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موبايلي ضيوف الرحمن

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