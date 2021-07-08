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إيفرتون يحسم مصير مويس كين

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن إيفرتون الإنجليزي حسم موقفه من رحيل نجم هجوم الفريق الإيطالي مويس كين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد موقع ليفربول إيكو البريطاني أن إيفرتون لن يسمح برحيل مويس كين على سبيل الإعارة مرة أخرى.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن مويس كين لعب في الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع باريس سان جيرمان الفرنسي وخاض معه 41 مباراة في جميع البطولات وسجل 17 هدفاً وصنع هدف آخر.

وأوضح الموقع البريطاني أن إيفرتون يخطط للحفاظ على نجم هجوم الشاب خاصة مع وصول المدير الفني الإسباني رافائيل بينيتيز لتدريب الفريق خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي عاد إلى ريال مدريد الإسباني.

وأفاد الموقع البريطاني بأن تقارير صحفية زعمت أن باريس سان جيرمان يريد تجديد إعارة النجم الإيطالي في الموسم المقبل أيضاً كما يدرس النادي الباريسي التعاقد معه بشكل نهائي.

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