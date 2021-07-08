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شاهد.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:32 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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تحرص الفنانة أنغام على التواصل الدائم مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت أنغام صور لها وهي ترتدي فستان قصير يجمع بين اللونين الأبيض واللبني، وتألقت بمكياج ناعم وتسريحة شعر تتناسب مع إطلالتها.

يذكر أن آخر أعمال أنغام أغنية"هو نفس الشوق" من كلمات أسامة مصطفى وألحان مصطفى العسال، وتوزيع محمد العشي، وإخراج عادل جمال.
شاهد.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
شاهد.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

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