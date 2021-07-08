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من بينهم الحقوق والحريات.. تعرف علي إختصاصات الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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تنقسم محاكم مجلس الدولة إلى محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة التأديبية وقسم الفتوي والتشريع، ونرصد في السطور التالية أختصاص الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري.

تعقد هذة الدائرة السبت من كل أسبوع وتختص بنظر المنازعات المتعلقة بما يلي:

1- الحقوق والحريات العامة.
2- انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية.
3- دعاوى الجنسية.
4- استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص الدائرة دون غيرها بجميع منازعات الإقامة والإبعاد من أراضي الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنه من السفر وترقب الوصول.
5- طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الإلغاء التي تختص هذه الدوائر بنظرها.
6- طلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية.
7- المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإداري طبقا للقانون ولا تختص بها أي من الدوائر الأخرى بالمحكمة.
8- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدوائر. 

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