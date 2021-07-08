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السفير ماجد عبدالفتاح يكشف مفاجاة عن ما تقوم به به إثيوبيا مع أعضاء مجلس الأمن

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال السفير ماجد عبدالفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، إن النوايا الحسنة والتفاوض المباشر الذي يقود إلى نتيجة خلال فترة زمنية محددة هو ما سيقود إلى حل أزمة السد الإثيوبي بشكل سلمي.
وأشار "عبدالفتاح"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أنه لم يلمس لمندوب الاتحاد الأفريقي داخل الأمم المتحدة بخصوص هذا الملف، ولكن هناك مندوب عن الكونغو سيتحدث بجلسة مجلس الأمن، وسيستعرض مجهودات الاتحاد.
وأضاف رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، أن إثيوبيا تقوم بتحرك مضاد حيث تتواصل مع أعضاء مجلس الأمن وترد على ما يثار، معلقا: "هى معركة دبلوماسية في إطار الأمم المتحدة".
ولفت إلى أن قضية السد قضية تنموية ولكن الأبعاد الإنسانية التي يمكن أن تترتب عليها ستكون كارثية على الـ 100 مليون مصري، والـ 50 مليون مصري، ولهذا يجب أن يتحرك مجلس الأمن يجب أن يقوم بدوره لعدم الوصول لهذه المرحلة، وتفادي وقوع الضرر.

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