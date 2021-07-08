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عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:41 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب بعد قليل.

ويحل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب في التاسعة من مساء اليوم الخميس، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :- 

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.

البدلاء :- 

مصطفى شوبير - محمود وحيد - رامي ربيعة - محمود كهربا - بدر بانون - صلاح محسن - والتر بواليا - جونيور أجاي - محمد هاني.

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