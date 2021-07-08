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الغرف السياحية: هذه توقعاتنا لأعداد السياح الروسي بعد عودة الطيران العارض حتى نهاية العام (فيديو)

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن توقيع المرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عودة الطيران العارض إلى مصر، ومن قبله الاتصال الهاتفي الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي له تأثير إيجابي على السياحة المصرية لأن الطيران العارض رحلاته تتبع القطاع الخاص وتصل إلى 300 رحلة أسبوعيًا.

وأضاف "هزاع" في اتصال هاتفي ببرنامج "أحداث اليوم" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الخميس أن عدد السياح الروسي قبل وقف حركة الطيران كان قد وصل إلى 3 مليون و100 ألف سائح وكان يمثل 33% من نسبة السياحة المصرية، متوقعًا أن يصل بنهاية العام عدد السياح إلى أكثر من مليون سائح لأن السائح الروسي يأتي في الصيف والشتاء.

وأكد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتزامن مع عودة السياحة في ظل جائحة كورونا واستعداد شرم الشيخ والغردقة التي تدرك تمامًا احتياجات السائح الروسي لاستقبال ولاسيما بعد تطعيم العاملين بها باللقاحات وهو ما أكدت عليه إشادات منظمة السياحة العالمية بالإجراءات الأمنية والاحترازية في مصر.

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