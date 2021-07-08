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عاجل.. القبض على فتاة التيك توك موكا حجازي لبثها فيديوهات تخدش الحياء

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على فتاة التيك توك موكا حجازي لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة باحباء وتخل بالمباجئ الأسرية.

واعترفت موكا حجازى بأنه يوجد شخص ساعدها في تصوير تلك المشاهد وبثها من أجل تحقيق الشهرة ومن ثم تحقق أرباح مالية كما أقرت بممارستها للاعمال المخلة بالآداب مقابل مبلغ مالي.


وكان قد تلقي النائب العام بلاغا من أشرف فرحات المحامي بالنقض ضد فتاة تدعي موكا حجازى.


يطالب فيه بسرعة ضبط واحضارها والتحقيق معها واحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة لنشرها فيديوهات مباشرة تتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد تعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور.


وقال فرحات في بلاغه أنه انتشر فى الآونة الأخيرة فتاة تدعي موكا حجازى على نفس خطي الفتيات التي سبقتها مثل حنين حسام ومودة الادهم وريناد عماد وهدير الهادي ومنار سامى وسما المصرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تيك توك) (واليوتيوب) بل هي اشد منهن لانها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها.


وأوضح فرحات أن تلك الفتاة ضربت بالقيم والمبادئ عرض الحائط مخالفة بذلك القوانين أيضا حيث تقوم ببث فيديوهات مباشرة وتتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد وتعد نشرا للفاحشة وتحريضا على الفسق والفجور حيث تقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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