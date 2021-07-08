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العرض الأول لفيلم STILLWATER بمهرجان كان بحضور "مات ديمون"

الخميس 08/يوليو/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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العرض الأول لفيلم STILLWATER بمهرجان كان بحضور مات ديمون

احتفل النجم مات ديمون بالعرض الأول لفيلمه الجديد STILLWATER الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته رقم 74 لعام 2021 الجاري.

ونشر الحساب الرسمي للمهرجان عبر موقع تويتر، لقطات من وصول ديمون للسجادة لحمراء لحضور عرض الفيلم برفقة صناعه.

والفيلم من إخراج مكارثيعام، وهو انتاج عام 2020، وكتبه توماس بايديجين، ونويه دبرا، والسيناريو لـ ماركاس هينشاي وتوم مكارثي.
العرض الأول لفيلم STILLWATER بمهرجان كان بحضور "مات ديمون"
العرض الأول لفيلم STILLWATER بمهرجان كان بحضور "مات ديمون"
العرض الأول لفيلم STILLWATER بمهرجان كان بحضور "مات ديمون"
العرض الأول لفيلم STILLWATER بمهرجان كان بحضور "مات ديمون"

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