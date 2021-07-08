شاهد.. أول صورة من عقد قران الفنانة هاجر أحمد

احتفلت الفنانة هاجر أحمد بعقد قرأنها اليوم الموافق الخميس8 وذلك في أجواء عائلية وفي حضور بعض الأصدقاء المقربين.



وكان قد أعلنت الفنانة هاجر أحمد أصدقائها المقربين وعدد من نجوم الوسط الفني عبر حسابها الشخصي علي " انستجرام"





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هاجر أحمد مسلسل "أحسن أب" بطولة الفنان علي ربيع، وسامي مغاوري وأحمد فتحي وهالة فاخر وإيمان السيد وهاجر أحمد وعماد رشاد، وتأليف أحمد محيي، وإخراج معتز التوني وإنتاج شركة سينرجي.