النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي

أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل.





ويستضيف المقاولون العرب نظيره الأهلي بعد قليل على استاد بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.









وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي :-





حراسة المرمى : حسن شاهين





خط الدفاع : أمير عابد - فاروقا كابوري - محمد سمير - حسن الشامي





خط الوسط : محمد رزق - أحمد الشيمي - عبد الله ياسين - محمد مجلي





خط الهجوم : لويس إدواردو - محمد حمدي زكي



