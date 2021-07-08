تأجيل بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 عامًا بسبب كورونا





قرر الاتحاد العربي لكرة القدم تأجيل إقامة النسخة الرابعة من بطولة كأس العرب لمنتخبات تحت 17 عامًا مؤقتًا، والتي كان مقررًا إقامتها في المغرب خلال الفترة من 29 يوليو الجاري حتى 14 أغسطس المقبل، بمشاركة 16 منتخبًا.

وأفاد الاتحاد في بيان نشر بالقاهرة اليوم بأن قرار التأجيل جاء إثر توصيات وزارة الصحة المغربية الخاصة بالإجراءات الاحترازية الصحية، والمبنية على اجتماعات اللجان المختصة، تفاديًا لأي مخاطر جراء وباء فيروس كورونا، ومتغيراته الحالية التي يواجهها العالم.